Alanya'da denizde hortum oluştu
6 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:29 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.
Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sırasında İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştuğu gözlendi.
Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.
İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve tatilciler de izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.
66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak