Son Dakika Haberleri: Alanya'da denizde hortum oluştu
Son Dakika Güncel Alanya'da denizde hortum oluştu - Son Dakika

Alanya'da denizde hortum oluştu

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizde hortum oluştu.

Alanya ilçesinde iki gündür yer yer etkili olan yağışlar sırasında İncekum Mahallesi açıklarında denizde hortum oluştuğu gözlendi.

Hortum herhangi bir zarara neden olmadan etkisini kısa sürede yitirdi.

İlçenin farklı noktalarından görülen hortumu vatandaşlar ve tatilciler de izleyerek cep telefonlarıyla görüntüledi.

Alanya'da denizde hortum oluştu

Antalya, Alanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 08:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



66 yıl önce Amerika'dan getirilen pikan cevizinin kilosu 40 TL'den satılıyor
Geceyi erkek arkadaşının evinde geçiren Rus kadın, balkondan atlayarak canına kıydı Türkiye kışa hazırlanırken, Antalya yazı yaşıyor Çavuşoğlu: Türkiye'de Antalya Diplomasi Formu başlatılacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 02:57:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da denizde hortum oluştu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]