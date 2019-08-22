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Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 500 metre açığında yabancı uyruklu olduğu düşünülen ve kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi bulundu.

Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde denizin yaklaşık 500 metre açığında yabancı uyruklu olduğu düşünülen ve kimliği tespit edilemeyen kadın cesedi bulundu.


Akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, Alanya Marina'dan açıldığı sırada Dinek mevkisinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine bildirdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti. Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan cesede kıyıda yapılan ilk incelemede yabancı uyruklu olduğu ve 45-50 yaşlarında olduğu tahmin edildi. Savcılık ve polisin incelemesinin ardından ceset, Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, Marina, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 11:54 Kaynak: İHA
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