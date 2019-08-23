Son Dakika Haberleri: Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu
Son Dakika Güncel Haber

Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu

36 dakika önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu, System.String[]
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde denizde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.
Alanya'da akşam saatlerinde denizde tura çıkan bir teknenin kaptanı, marinadan açıldığı sırada Dinek mevkiinin yaklaşık 500 metre açıklarında bir kadın cesedinin suyun üzerinde sürüklendiğini görünce durumu liman görevlilerine haber verdi. Liman görevlilerinin ihbarı üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri cesedin bulunduğu yere gitti.
Su üzerinde olan ceset savcılık talimatıyla bota alınarak Alanya Marina'ya getirildi. Üzerinden kimlik çıkmayan, yabancı uyruklu ve 45- 50 yaşlarında bir kadına ait olduğu tahmin edilen ceset savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi Mezarlığı morguna götürüldü. Cesedin kimliğinin belirlemesi için çalışma başlatıldı.


Alanya, Dinek, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 12:30 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boşanma duruşması öncesi karısına motorla çarpıp, palayla saldırdı
Otomobiliyle çarptığı kadın ölünce başını polis aracına dayayıp hüngür hüngür ağladı Marmaris'te polis 4 günde 4 yangının çıkmasının ardından eşkali belirlenen şüphelilerin peşine düştü Meteoroloji'den 5 il için çok kuvvetli sağanak uyarısı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 01:06:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da denizde kadın cesedi bulundu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]