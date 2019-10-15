Son Dakika Haberleri: Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu
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Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu

2 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist denizde boğuldu.

Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist denizde boğuldu.


Okurcalar Mahallesi'ndeki plajda denize giren Alman turist Oskar Anton Georg (70), batıp çıkmaya başlayınca tatilciler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından özel hastaneye götürülen Georg, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:10 Kaynak: AA
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