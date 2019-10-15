Alanya'da denize giren Alman turist boğuldu
2 saat önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist denizde boğuldu.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:10 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde Alman turist denizde boğuldu.
Okurcalar Mahallesi'ndeki plajda denize giren Alman turist Oskar Anton Georg (70), batıp çıkmaya başlayınca tatilciler tarafından kıyıya çıkarıldı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından özel hastaneye götürülen Georg, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Turistin cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Denizde boğulma tehlikesi geçiren Norveçli turist, hastanede öldü İYİ Parti İlçe Başkanlığı'ndan Bahçeli hakkında skandal paylaşım Son Dakika: Münbiç'te 1 askerimiz şehit düştü, 8 askerimiz de yaralandı Nijerya'da Kuran kursuna baskın! 67 kişi zincirlenmiş şekilde bulundu