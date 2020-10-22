Alanya'da denize giren Rus turistin cesedi 150 metre açıkta bulundu - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde denize girdikten sonra akıntıya kapılarak kaybolan 27 yaşındaki Rus uyruklu kadın turistin cansız bedeni 150 metre açıkta bulundu.

Rusya uyruklu Svetlena Syrbu (28), 02.30 sıralarında Tosmur Mahallesi'ndeki sahilden iki arkadaşıyla denize girdi. Denizde bir süre yüzen Syrbu, akıntıya kapıldı. Syrbu, arkadaşlarının çabasına rağmen denizde gözden kayboldu. Bunun üzerine tekrar sahile gelen arkadaşları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Syrbu'yu bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin denizde saatler süren araması sonucu Sybru'nun cesedi Alanya Kalesi 150 metre açığında bulundu. Sybru'nun cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan Rus kadın turistte korona virüs testi de yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA