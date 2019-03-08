Alanya'da Dünya Kadınlar Günü Kutlandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.



Alanya Kent Konseyinin düzenlediği, Alanya Belediyesinin desteklediği 8 Mart Dünya Kadınlar Günü programı Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlendi. Programa Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, siyasi parti temsilcileri, dernek ve oda başkanları, yabancı dernek başkanları ile çok sayıda yerli ve yabancı vatandaş katıldı.



Çelenk sunumu ile başlayan ve saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam eden programda konuşan Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan," Din, dil, ırk ve siyasi düşünce ne olursa olsun fark etmez kadın sorunları aynıdır. Ne mutlu bize ki bu gün burada birçok ülke kadınlarının da katılımı ile tüm dünyada ses getirecek, tüm dünyaya örnek olacak bir birliktelik sergiliyoruz. Nüfusun yarısını oluşturan kadınlarımız ne yazık ki hala aynı oranda eğitim, istihdam olanaklarına sahip olmamakta; yönetim mekanizmalarında, siyasal yaşamda ve karar alma organlarında temsil edilmemektedirler.



Her fırsatta Türk kadınını överek yücelten Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk bir çok Avrupa ülkesinden çok önce Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete ve verdiği haklara biz kadınlar olarak sonuna kadar sahip çıkmalıyız ki daha güzel refah günlere çıkalım" dedi.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "kadınların yükselmesi, erkeği aşağı çekmez" sloganının bulunduğu dövizle, programın dövizlerle mesaj verme kısmını başlattı. Ardından ise kurum, dernek, oda başkan ve kadın temsilciler dövizler ile mesajlarını verdiler. Aralarında yabancı dillerde bulunan dövizler dikkat çekti. Dövizler arasında İngilizce, Almanca ve Rusça gibi dövizler de yer aldı. - ANTALYA

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