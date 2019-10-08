Alanya'da dünya kulüpler plaj futbolu şampiyonası heyecanı

Antalya'nın Alanya ilçesi, 21-27 Ekim tarihleri arasında Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. 20 ülkeden 20 erkek, 5 kadın takımının katılacağı organizasyon, 3 yıl Alanya'da düzenlenecek.Bisiklet, triatlon, paralimpik oyunlarının organizasyonundan sonra Alanya, bu kez dünya çapında bir şampiyonanın heyecanını yaşıyor. Dünya Kulüpler Plaj Futbolu Şampiyonası 'World Winners Cup', 21-27 Ekim tarihlerinde 20 erkek, 5 kadın takımının katılımıyla Alanya'da başlayacak. BSWW'nin gözetiminde (Beachsoccer Worldwide) gerçekleşecek ve 3 yıllığına Alanya'nın ev sahipliği yapacağı turnuvaya, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel büyük destek vererek şampiyonanın ilçede düzenlenmesine öncülük yaptı.KATILACAK ÜLKELERAlanya'daki organizasyona Japonya, Çin, Tayland, İran, Irak, Kuveyt, Lübnan, Rusya, ABD, Brezilya, Nijerya, Fas, Almanya, İspanya, Yunanistan, Belçika, Danimarka, Estonya, İtalya, Polonya ve Ukrayna ile birlikte Türkiye'den kulüp takımları katılacak. Turnuvada hedefin, bir dahaki sene yapılacak organizasyonda kulüp sayısını 50 ve üzerine çıkarmak olduğu belirtildi.ŞAMPİYONANIN KURA ÇEKİMİ YAPILDIDünya Kulüpler Plaj Şampiyonası'nın kura çekimi bugün, BSWW adına organizasyon direktörü Inaki Uribari ile organizasyonun ikinci başkanı Gabino Renales'in gözetiminde yapıldı. Turnuva statüsüne göre, grupların 1 ve 2'ncileri bir üst gruba yükselecek ve ardından mücadele devam edecek. Dereceye girecek takımlara bir ilk olarak 40 bin Euro para ödülü verilecek.BELEDİYE BAŞKANI YÜCEL: HEM TURİZM HEM SPORTİF ORGANİZASYON ADINA İYİ KAZANIMLARIMIZ OLACAKTurnuvayla ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Adem Murat Yücel, "Plaj futbolu dünyada hızla yükselen çok önemli bir organizasyon haline geldi. 25 takımı bir hafta boyunca burada ağırlayıp konukseverliğimizi ortaya koyacağız. Bir başka önemli konu, Alanya gibi turizmde ön plana çıkmış bir kentimizi dünyaya daha iyi tanıtma fırsatı bulacağız. Bu bakımdan bu organizasyona sadece plaj futbolu şampiyonası olarak bakmamalıyız. Alanya otellerinin ekim ayında yabancı konuklarıyla dolup taşması da bize ayrı güç vermektedir. Nitekim bu şampiyonada, yabancı konuklarımızın turnuvayı izleyerek sahaya gelmeleri de bizi ayrıca memnun edecektir. 2 bin kişilik sahamızın yerli ve yabancı konuklarla dolmasını bekliyoruz. Şimdiden turnuvaya katılacak tüm takımlara başarılar diliyorum" dedi.GABINO RENALES: TÜRKİYE VE ALANYA'NIN GÜZELLİĞİNİ GÖSTEREN ORGANİZASYONU EN ÜST DÜZEYE TAŞIYACAĞIZBeachsoccer Worldwide Deputy - Vice Presidents (BSWW) İkinci Başkanı Gabino Renales ise şampiyona ile ilgili olarak şunları söyledi:"Bizim için çok önemli ve yeni bir organizasyon. Dünyanın dört bir tarafından en iyi kulüplerin katılım sağlayacağı bir turnuva. Bu nedenle Alanya dünyaya açılan kapımız olacak. Öncelikle ilk hedefimiz, turnuvayı daha da genişleterek her yere yaymak. Amacımız, dünyanın her bir tarafına Türkiye ve Alanya'nın misafirperverliğini, güzelliğini göstererek bu organizasyonu en üst seviyeye taşımaktır. Turnuvada boy gösterecek şampiyon takımların oyuncuları plaj futbolunda yıldızlaşmış dünya çapındaki isimler. Burada önemli noktalardan bir tanesi de kadın futbol takımlarının da mücadele edecek olmasıdır. Çünkü kadın futbol takımlarına da plaj futbolunda eşit şartlarda ve eşit kurallarda mücadele etme şansını vermemiz gerektiğine inananlardanız. 20 farklı ülkeden, 20 erkek 5 kadın takımının katılım sağlayacağı bu organizasyonun bu kadar geniş bir coğrafyada takip edilecek olması da Türkiye ve Alanya adına iyi bir tanıtım olacaktır. Alanya bu noktada farklı kültürlerin ve ülkelerin birleşme noktası olacaktır. Turnuvanın kültürel etkileşim ve sportif faaliyetlerin bir köprüsü olacağına da inanıyoruz."INAKI URIBARRI: PLAJ FUTBOLU; YAZ VE AVRUPA OLİMPİYATLARINA DA KATILIYOROrganizasyonun Beachsoccer Worldwide (BSWW) adına direktörlüğünü yapacak Inaki Uribarri, turnuva ile ilgili görüşlerini şu şekilde ifade etti:"Her geçen sene plaj futbolu çok daha hızlı ve geniş bir şekilde büyüyor. Takım, federasyon, medya olarak, en önemlisi de taraftar olarak çok daha geniş kitlelere hızla ulaşılabiliyor. Mesela yaz olimpiyatları ve Avrupa olimpiyatları gibi resmi ve önemli organizasyonlarda da plaj futbolu branşlaşarak katılım sağlamaya başlamıştır. Büyümenin diğer bir noktası da, beş yıl önce bir tane olan kadın futbol organizasyonu sayısı bugün 10'dan fazla hale gelmiştir. Bu sebeple hızla büyüyen bu oyuna Alanya'nın ev sahipliği yapacak olması ülke adına son derece büyük bir ivme kaydedecektir."