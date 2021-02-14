Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor - Son Dakika

Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor

14.02.2021 20:19

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın Theodora Velo Alanya MTB Cup Okurcalar etabında, kadınlarda Githa Michiels, erkeklerde Filippo Colombo birinci oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde başlayan 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nın Theodora Velo Alanya MTB Cup Okurcalar etabında, kadınlarda Githa Michiels, erkeklerde Filippo Colombo birinci oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliği ile Alanya Belediyesinin destekleriyle gerçekleşen Theodora Velo Alanya MTB Cup Okurcalar etabı, 4 kategoride yapıldı.

Türkiye dahil 14 ülkeden 84 sporcu, Okurcalar bölgesindeki parkurda inişli çıkışlı arazi şartlarında yarıştı.

Yarışlarda elit erkeklerde İsviçre'nin Swiss National Team takımından Filippo Colombo birinci, ABD'nin Giant Factory Off Road takımından Antoine Philipp ikinci ve aynı takımdan Reto Indergand üçüncü oldu.

Elit kadınlarda ise Belçika'nın Belgian Cycling takımından Githa Michiels birinci, Belçika'nın BH-Wallonie MTB ekibinden Emeline Detilleux ikinci ve Çekya'nın Expres CZ Tufo Kolin takımından Tereza Taruzkova üçüncü sırada yer aldı.

Junior kadınlarda da Belçika'nın BH-Wallonie MTB takımından Julia Gregoire birinciliği, Ukrayna'nın Ukraine National takımından Maria Sukhoplova ikinciliği ve Çekya'nın Express CZ Tufo takımından Stepenka Hojkova üçüncülüğü elde etti.

Junior erkeklerde ise Ukrayna'nın Ukraine National takımından Oleksandr Hudyma birinciliği, Belçika'nın Super Biker Ecole VTT'den Theo Demarcin ikinciliği ve Hollanda'nın Bar End Giant Van Hest MTB takımından Morris Gruiters üçüncülüğü kazandı.

Yarışların Alanya Banana MTB Cup İncekum etabının, 26 Şubat'ta gerçekleştirileceği bildirildi.

Dereceye giren sporculara ödüllerini organizasyon yetkilileri verdi.

Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor
Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor
Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor
Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor

Malatya Ticaret Borsası, Okurcalar, Kolombo, Alanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Alanya'da düzenlenen 2021 Uluslararası Dağ Bisikleti Yarışları'nda heyecan sürüyor - Son Dakika Spor


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