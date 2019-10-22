Alanya'da düzenlenen plaj futbolu şampiyonası nefes kesti

Alanya'da düzenlenen Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası, ikinci gününde heyecanlı maçlara sahne oldu. Kadınlarda WFC Zvezda ile Pavia Lakrians arasındaki mücadelede maçın galibi uzatmalarda belli olurken İspanya'nın Levante ekibi, Alman Real Münster'e 11 gol attı.

Alanya'da düzenlenen Dünya Kulüplerarası Plaj Futbolu Şampiyonası ikinci günde oynanan maçlarla devam etti. Rusya'nın WFC Zvezda takımı ile, İtalya'nın Pavia Lokrians takımlarının maçında normal süre 1-1 sonuçlandı. Rus temsilcisi, 3 dakikalık uzatmanın hemen başında bulduğu golle mücadeleyi kazandı. Kadınlarda günün diğer maçında Amerika'nın Norcal BSC ekibi, zorlu geçen karşılaşma sonrası Japonya'nın Tokyo Lequios Ld takımını 3-2 mağlup etmeyi başardı ve gruptan çıkma umudunu sürdürdü.

LEVANTE'DEN TAM 11 GOL

İspanya'nın plaj futbolundaki önemli ekiplerinden Levante, Alman temsilcisi Real Münster karşısında tam anlamıyla gol olup yağdı. Levante sahadan 11-3'lük galibiyetle ayrılarak ikinci maçını da kazandı ve gruptan lider çıkma yolunda büyük bir avantaj elde etti. Ukrayna'nın BSC Vybor takımı da Belçika'nın New Team BS ekibini zorlu geçen maçın ardından 4-2 mağlup etti.

(İHA)