Son Dakika Haberleri: Alanya'da Eğlence Mekanları Denetlendi

Alanya'da Eğlence Mekanları Denetlendi

1 saat önce

Alanya Belediyesi, 2019 yılına sayılı saatler kala eğlence mekanlarını denetledi.

Alanya'da Eğlence Mekanları Denetlendi, System.String[]
Alanya Belediyesi, 2019 yılına sayılı saatler kala eğlence mekanlarını denetledi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Çevre, Gıda ve Hijyen Ekibi Zabıta Müdürü Hasan Akın eşliğinde, Alanya'da faaliyet gösteren eğlence mekanlarında, eğlenerek yeni yıla girmek isteyen vatandaşların rahat, huzurlu ve güvenli bir şekilde zaman geçirmelerini sağlamak için ruhsat, gıda, gürültü ve hijyen denetimi gerçekleştirdi.

Alkollü içeceklerin servis edildiği bar kısımlarının denetimleri sırasında işyerlerinde, haşere ilaçlaması ve vatandaşları etkileyecek muhtemel risklerin önlenmesi için, kullanılan bardak, buz makinası ve her türlü ekipmanın doğru temizliğinin yapılması hakkında uyarı ve bilgilendirme yapıldı.

Ağırlıkla alkollü ve alkolsüz içecek denetimleri yapılan eğlence mekanlarında işyeri temizliğine, personellerin hijyenine ve çalışanlara ait hijyen eğitim belgeleri de kontrol edildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

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