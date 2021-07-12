Alanya'da elektrik akımına kapılan 3 işçiden 1'i öldü - Son Dakika

Yaralılardan O.Ç. ve M.Ç'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

İşçilerin yaralandığını gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kesim işçileri O.Ç, M.Ç. ve Musa Can Ç. (17) yangına müdahale ettikleri sırada elektrik akımına kapıldı.

Kızılcaşehir Mahallesi'nde ormanlık alanda kesilen bir ağacın yüksek gerilim hattının üzerine devrilmesi sonucu yangın çıktı.

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