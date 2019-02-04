Alanya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü
31 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, çocuklarıyla Kargıcak
Mahallesi sahilinde balık avlamaya giden Mevlüt Yıldırım (33), dönüş yolunda muz bahçesinden geçmek istedi. Bu sırada muz bahçesinin sulama sistemine elektrik veren kabloya basan Yıldırım akıma kapıldı.
Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yıldırım'ın akrabaları, jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp
Kurumuna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:23 Kaynak: AA
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