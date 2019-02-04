Son Dakika Haberleri: Alanya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

Alanya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü

31 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alanya'da Elektrik Akımına Kapılan Kişi Öldü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, çocuklarıyla Kargıcak Mahallesi sahilinde balık avlamaya giden Mevlüt Yıldırım (33), dönüş yolunda muz bahçesinden geçmek istedi. Bu sırada muz bahçesinin sulama sistemine elektrik veren kabloya basan Yıldırım akıma kapıldı.

Çocukların haber vermesi üzerine olay yerine gelen Yıldırım'ın akrabaları, jandarma ve sağlık ekiplerini çağırdı. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldırım'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:23 Kaynak: AA

Kargıcak, Antalya, Alanya, Güncel
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