Antalya'nın Alanya ilçesinde, elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, farklı zamanlarda ve adreslerde park halindeki elektrikli motosikletlerin akülerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını R.Y'nin gerçekleştirdiğini belirledi. Ekipler, R.Y'yi çaldığı akülerle ilçe merkezinde gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlı adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Alanya'da elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika