Alanya'da elektrikli motosikletlerden akü çaldığı öne sürülen kişi yakalandı - Son Dakika

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince, farklı zamanlarda ve adreslerde park halindeki elektrikli motosikletlerin akülerinin çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı.

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