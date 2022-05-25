Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza - Son Dakika
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Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

25.05.2022 18:13
Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde kurallara aykırı elektrikli scooter kullanan sürücülere para cezası kesildi.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Büro Amirliği ekipleri kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerinde yapılan denetimde polis ekipleri, uygulamada kaldırımda ve ters yönde giden scooter sürücülerine ceza uyguladı. Kurallara uyan sürücüler de durdurularak, bilgilendirildi.

Denetimlerde 9 kişiye bin 995 lira para cezası kesildi.

Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza
Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza
Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza

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Kaynak: AA

Para Cezası, Hisarcık, Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Alanya'da elektrikli scooter sürücülerine ceza - Son Dakika


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