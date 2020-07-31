Alanya'da elektronik eşya ve motosiklet hırsızı yakalandı - Son Dakika

Alanya'da elektronik eşya ve motosiklet hırsızı yakalandı

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 eve giren ve 4 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi A.Y. (25), yakalandı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 4 eve giren ve 4 motosiklet çalan hırsızlık şüphelisi A.Y. (25), yakalandı. Alanya'da 4 evden farklı zamanlarda elektronik eşya çalındığı ihbarları üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelisinin A.Y. olduğunu belirledi. Şekerhane Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatı katında gizlendiği tespit edilen A.Y., düzenlenen baskınla gözaltına aldı.Ekipler, şüphelinin evlerden çaldığı eşyaları bir iş yerine sattığını, ayrıca ilçenin farklı bölgelerinden de 4 motosiklet çaldığını tespit etti. Polis ekipleri, çalınan motosikletleri sahiplerine teslim ederken, şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.Y., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 03:50

Kaynak: DHA

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