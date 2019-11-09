Son Dakika Haberleri: Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar
Son Dakika Spor Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Alanya Balıkçılık Turnuvası başladı.

Alanya'da en büyük balığı yakalamak için yarışıyorlar, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen ve 2 gün sürecek olan Alanya Balıkçılık Turnuvası başladı. 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla düzenlenen turnuvada katılımcılar lösemiye dikkat çekmek için maske taktı.


Alanya Sportif Olta Balıkçıları Derneği (ASOBDER) tarafından birçok spor kulübünün desteğiyle başlayan Alanya Balıkçılık Turnuvası'na, 80 tekneyle 210 sporcu katıldı. Alanya Marina'da düzenlenen turnuvanın ilk gününde sporcular denize açılmadan önce Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkat çekmek için maske taktı. Daha sonra balıkçılar, limanın yaklaşık 200 metre açığında bulunan başlangıç çizgisine sıralandı. İşaretin verilmesiyle denize açılan balıkçılar, en büyük balığı tutmak için oltalarını denize bıraktı.


Toplam 75 bin TL ödül verilecek


Turnuva hakkında bilgi veren ASOBDER Başkanı Hakan Kalaycı, bu yıl 'Büyük balığın peşinden gidiyoruz' sloganıyla düzenledikleri yarışmada toplam 75 bin TL ödül vereceklerini aktardı. Kalaycı, "Yarış hakkında teknik bilgiler de veren Kalaycı, "210 sporcumuz 2 gün boyunca olta sallayacak. 10 Kasım'da da özel bir etkinliğimiz olacak. Saat 09.05'de sporcular oltalarını atacak ve ilk kuzu balığını avlayan sporcuya 5 bin TL ödül verilecek. Amacımız balıkçılık sporunu yaymak ve bilinçsiz avlanmaya dikkat çekmek" dedi.


Turnuva, yarın düzenlenecek yarışların ardından sona erecek. - ANTALYA

Balıkçılık, Antalya, Alanya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 08:11 Kaynak: İHA
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