Alanya'da Engelsiz Mehteran Takımı'ndan konser

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, '3 Aralık Dünya Engelliler Günü' kapsamında yürüyüş düzenlendi. Yürüyüş sonrası çoğunu down sendromlu çocukların oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı'nın konseri ilgiyle izlendi.

Alanya'da, 'Dünya Engelliler Günü'nde 'Engelleri kaldır' adıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşe Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Er, Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, MHP İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya'da bulunan özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin öğrencileri, öğretmenler ve veliler katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası önünde başlayan yürüyüşe katılanlar, ellerinde 'En büyük engel sevgisizlik', 'Engeller hayatın ritmini yakalamana engel olamaz', 'Farkında ol engel olma', 'Farklıyım, farkında mısın?' yazılı pankart ve dövizler taşıdı. Sloganlar eşliğinde Atatürk Caddesi boyunca yürüyen grup, Hükümet Meydanı'nda toplandı.

Meydanda, Alanya Belediyesi tarafından 2 yıl önce kurulan, çoğunluğunu down sendromlu çocukların oluşturduğu Engelsiz Mehteran Takımı konser verdi. Birçok eserin seslendirildiği konseri, alana toplanan kalabalık ilgiyle dinledi. Beğeni toplayan konserde Engelsiz Mehteran Takımı, uzun süre alkışlandı.

Organizasyon hakkında bilgi veren İlçe Eğitim Müdürü Hüseyin Er, 'Dünya Engelliler Günü' etkinlikleri kapsamında, geniş katılımla yürüyüş yaptıklarını aktardı. Er, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinleri kapsamında biz de öğrencilerimizle velilerimizle ve kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bu yürüyüşü gerçekleştirdik. Eğitim bir bütündür. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk 'ün ifade ettiği gibi 'Eğitimde feda edilebilecek bir tek fert yoktur' ifadesine istinaden Alanya'daki okullarımızda özel eğitimin tüm kademeleri mevcuttur. Bu anlamda Alanya'mızın özel eğitim konusunda elde etmiş olduğu başarıya destek veren tüm devlet büyüklerimize ve yerel yönetime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Aytemiz Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise "Aslında bugünü 'Engelsiz Günü' olarak adlandırmak lazım. Tabi ki onlar bizim en değerlilerimiz. Biz özellikle sadece bugün değil her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz ve devam edeceğiz. Çünkü Allah'ım böyle yaratmış ve bu kardeşlerimiz herkesin evladı olabilir. Onlara her zaman öncelik ve ayrıcalık tanımamız lazım. Sadece bugün burada toplanmak değil de her zaman onların yanında olmamız lazım" dedi.

Engelsiz Mehteran Takımı'nda zırhlı asker olarak görev yapan Ayşegül Karagül ise çok mutlu olduğunu belirterek, "Böyle bir takımda yer aldığım için Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ederim. Bu takımda yer almak bizi çok duygulandırdı. Çok güzel oldu, inşallah bir daha böyle güzel bir organizasyonu tekrar ederiz" diye konuştu.