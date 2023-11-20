Alanya\'da erkek öğrenci yurdunda cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alınan eğitmen tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde erkek öğrenci yurdunda 5 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan eğitmen tutuklandı.

Alanya ilçesinde erkek öğrenci yurdunda görevli bir eğitmen, 14 yaşın altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Şüpheli G.R.U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayın takipçisi olunduğunu bildirdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan 'Süleymancıların yurdunda istismarı 5 erkek çocuğu anlattı. İstismarcı eğitmen serbest bırakıldı' şeklindeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür. Bakanlık avukatlarımız tarafından olayla ilgili suç duyurusunda bulunduk. Yargılama sürecine müdahil olarak, suçluların en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız. Mağdur çocuklara ve ailelerine yönelik başta psikososyal destek olmak üzere hizmet modeli çalışmamız devam etmektedir" denildi.

Bugün öğle saatlerinde Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yeniden gözaltına alınan G.R.U., tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA