Alanya'da eroin operasyonu

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alınırken, bir miktar eroin ele geçirildi.



Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarda, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dün akşam saatlerinde Saray Mahallesi Mehmet Ali Efendi Sokak üzerinde durumundan şüphe duydukları Muhammet H.K.'ya (28) üst araması yaptı. Yapılan üst aramasında 2 parça halinde 0.60 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammet H.K.'nın uyuşturucuyu Hazar T. A.'dan (28) aldığı söylemesi üzerine ekipler harekete geçti. Polis, teknik ve fiziki takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Hazar T.A. adresinde gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 3. 84 gram eroin ve 5 adet kırmızı reçeteyle satılan hap ele geçirildi. Gözaltına alınan Muhammet H. K.'nın hakkında 'Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan savcılık talimatıyla serbest kalırken, Hazar T.A. ise emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. - ANTALYA