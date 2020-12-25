Alanya'da eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Alanya'da eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

25.12.2020 14:01
Alanya'da eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aylık hamile eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 4 aylık hamile eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Cikcilli Mahallesi'nde yaşayan 4 aylık hamile Melike Ö, tartıştığı eşi Mesut Ö'nün kendisini boğazına bıçak dayayıp öldürmekle tehdit ettiği yönünde polise şikayette bulundu.

Bunun üzerine polis, Mesut Ö'yü evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlının ifadesinde eşiyle tartıştıklarını, olay sırasında sinir krizi geçirdiğini, ne söylediğini ve yaptığını hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da eşini öldürmekle tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Son Dakika


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