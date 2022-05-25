İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı

25.05.2022 15:46

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde iki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı.

Bahar Sarı (32) yönetimindeki 07 ALG 351 plakalı otomobil, Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. O sırada 07 KC 750 plakalı otomobiliyle arkadan gelen Ufuk Sarı (32) da eşinin kaza yaptığını görünce aracın kontrolünü kaybederek refüje çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı
İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı
İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı
İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı

YORUMLAR
500
Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı Seyir halindeki otomobil park halindeki araca böyle çarptı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
16:02 Video tartışmasından sonra gündem Kılıçdaroğlu ile Erdoğan oldu! Kılıçdaroğlu hakkında 267 bin, Erdoğan hakkında ise 116 bin tweet atıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:22:36. #1.11#
SON DAKİKA: İki araçla arka arkaya seyir halindeyken kaza yapan karı-koca yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement