Alanya'da esnaf kavgası: 1 ölü - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, esnaf Z.T. (42) ile husumetli olduğu meslektaşı Ali Çelik (45) arasında yumruk yumruğa kavga çıktı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Çelik hastanede yaşamını yitirirken, kaçan Z.T. ise polis ekiplerince yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında, Alanya'nın Oba Mahallesi Fabrika Caddesi'nde meydana geldi. Husumetli olduğu öğrenilen esnaf Z.T. ile meslektaşı Ali Çelik karşılaşınca ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Z.T. ve Çelik yumruklarla birbirlerine girdi. Çelik, aldığı sert darbelerle yere yığılırken, Z.T. olay yerinden kaçtı. Çelik'in durumunu fark eden çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Çelik, ardından Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ali Çelik, kurtarılamadı.

Olayın ardından çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kaçan Z.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Z.T. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

İlk incelemede başına aldığı darbeler sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde durulan Ali Çelik'in cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.