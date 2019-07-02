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Alanya'da ev yangını

34 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 5. katında çıkan yangında bir daire hasar gördü.

Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 5. katında çıkan yangında bir daire hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi'nde bulanan Zafer Apartmanı'nın 5. katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, bir dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Alanya'da ev yangını
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:46 Kaynak: AA
Atatürk Caddesi, Antalya, Alanya, Güncel
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