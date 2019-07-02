Alanya'da ev yangını
34 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde 5 katlı binanın 5. katında çıkan yangında bir daire hasar gördü.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 06:46 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde 5 katlı binanın 5. katında çıkan yangında bir daire hasar gördü.
Edinilen bilgiye göre Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Caddesi
'nde bulanan Zafer Apartmanı'nın 5. katında yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Söndürülen yangında, bir dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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