Alanya'da ev yangını - Son Dakika

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sabaha karşı bir apartmanın zemin katında çıkan yangın maddi hasara neden oldu.Alanya'nın Mahmutlar Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bir apartmanın zemin katında masa ve sandalyelerin bulunduğu depoda sabaha karşı yangın çıktı. Nedeni bilinmeyen yangın üst katlara da sıçrarken, vatandaşlar büyük korku yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. 5 araç ve 12 personelle müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın binada hasara neden oldu.