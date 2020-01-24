Alanya'da evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Alanya'da evde çıkan yangın söndürüldü
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Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir ev, çıkan yangında hasar gördü.
Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:08 Kaynak: AA
Antalya'nın Alanya ilçesinde 2 katlı bir ev, çıkan yangında hasar gördü.
Alınan bilgiye göre, Fakırcalı Mahallesi'nde iki katlı müstakil bir evin alt katında elektrik kontağından yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı bir arasöz ile itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Evde kalan Ali ve Ayşe Uyar çifti ise tahliye dildi.
Söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.
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