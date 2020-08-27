Alanya'da evden elektronik eşya çalan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde girdiği evden cep telefonu, fotoğraf makinesi, tablet ve kol saati çaldığı iddia edilen şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya'nın Büyükhasbahçe Mahallesi'nde bulunan bir apartman dairesinin 1'inci katındaki evden hırsızlık yaptığının ihbarı alan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, harekete geçti. Ekipler, evde inceleme yaparak 2 cep telefonu, fotoğraf makinesi, tablet ve kol saati çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibi sürdüren polis, hırsızlık şüphelisinin Hakan D. (37) olduğunu ve ilçedeki bir telefoncuya çalıntı telefonları satacağını belirledi. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, Hakan D.'yi telefonları satacağı sırada yakalayarak gözaltına alındı. Şüphelinin diğer çalıntı eşyaları caminin bahçesine gizlediği belirlenerek ele geçirildi. Çalıntı eşyalar sahibine teslim edilirken, Hakan D. ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ANTALYA