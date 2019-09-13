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Alanya'da eve uyuşturucu baskını

56 dakika önce

Alanya'da eve uyuşturucu baskınıANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da eve uyuşturucu baskını

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda bir miktar metamfetamin ve esrar ele geçirilirken olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik yapmış olduğu çalışmaları sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda Saray Mahallesi Oral sokak üzerindeki Ömer T. isimli şüpheli ait evde uyuşturucu madde olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipleri şüpheli Ömer T.'yi gözaltına alırken, yapılan aramalarda ise 31 gram metamfetamin maddesi, 19.35 gram esrar ile uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Gözaltına alınan Ömer T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alanya'da eve uyuşturucu baskını

Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 01:20 Kaynak: İHA
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