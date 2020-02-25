Alanya'da fabrika yangını - Son Dakika
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Alanya'da fabrika yangını

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı.

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde havalandırma ve soğutma aletleri üreten fabrikada yangın çıktı. Fabrikadan çıkan duman mahalleyi kaplarken itfaiye ekipleri uzun uğraşın ardından yangını söndürebildi.

Alanya'nın Kestel Mahallesi Dim Çayı mevkiinde bulunan bir havalandırma ve soğutma ekipmanları üreten fabrikanın çatı kısmında saat 11.00 sıralarında yapılan tadilat sırasında, kaynak yapılırken çıkan kıvılcımın etrafa sıçramasından dolayı yangın çıktı. İçeride bulunan izolasyon ve kaplama malzemelerinin de tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Alevler fabrikayı sararken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına 8 itfaiye aracıyla Alanya Belediyesi'ne bağlı 3 arazöz ve 35 personel müdahale etti. Yangının büyümesiyle Gazipaşa itfaiye ekiplerinden de yardım istendi. Uzun uğraşların ardından söndürülen yangında yaralanan olmazken, fabrikada büyük hasar oluştu.


İtfaiye, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 01:23 Kaynak: DHA
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