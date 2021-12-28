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Alanya'da fahiş fiyat denetimi - Son Dakika

Alanya'da fahiş fiyat denetimi

28.12.2021 17:34
Alanya'da fahiş fiyat denetimi

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alanya'da faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Alanya'da faaliyet gösteren marketlere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Döviz kurunda yaşanan düşüş sonrası yüksek fiyat uygulamasının devam ettiği işletmelere yönelik yapılan denetimlerde raf-kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı kontrole dildi. Şehrin tamamını kapsayacak şekilde yapılan denetimlerde stokçuluk yapılıp yapılmadığının da kontrolü yapıldı.

"Etiket hilesinin önüne geçiliyor"

Alışveriş sepetine rastgele ve farklı ürünler koyarak kasaya giden zabıta ekipleri, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini kontrol etti. Bu sayede etiket hilesi yapan işletmeler tespit edilerek, vatandaşların kandırılmasının önüne geçiliyor.

"Halk sağlığını korumaya devam edilecek"

Zabıta ekipleri, Alanya'daki işletmelerde etiket denetimlerinin yanı sıra maske, sosyal mesafe ve son kullanma tarihi geçmiş ürün olup olmadığını da kontrol etti. Halk sağlığını tehdit eden ve kurallara uygun satış yapmayan işletmelere yönelik cezai işlem uygulandı.

"Gerekli denetimler devam edecek"

Son Dönemde yaşanan fiyat artışları sonrası vatandaşın haklı isyanına dikkat çeken Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü Naci Uzunsakal, "Döviz kurlarında yaşanan büyük düşüşe rağmen bu düşüşün fiyatlara yansıyıp yansımadığı konusunda özellikle zincir marketlerde denetimlere başladık. Denetimlerimizde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığı ve girdi fiyatı ile satış fiyatı arasında ne kadar fark olup olmadığına bakıyoruz. Eğer fahiş bir fiyat uygulaması var ise cezai işlem uyguluyoruz. Ayrıca işletmeleri ve tutanakları Ticaret İl Müdürlüğü'ne bildirerek gerekli yaptırımların uygulanmasını sağlıyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Alanya Belediyesi yetkisi çerçevesinde vatandaşın mağdur olmaması için gerekli denetimleri yapmaya devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

Alanya'da fahiş fiyat denetimi
Alanya'da fahiş fiyat denetimi
Alanya'da fahiş fiyat denetimi
Alanya'da fahiş fiyat denetimi
Alanya'da fahiş fiyat denetimi
Alanya'da fahiş fiyat denetimi

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Alanya Belediyesi, Zabıta Müdürlüğü, Zabıta, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da fahiş fiyat denetimi - Son Dakika


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