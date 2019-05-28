Alanya'da farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
46 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:37 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kumar ve tombala" uygulaması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. Uygulamada, tombala ve oyun kağıtlarına el konuldu.
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