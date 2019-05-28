Son Dakika Haberleri: Alanya'da farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı
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Alanya'da farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı

46 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.

Alanya'da farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde çeşitli suçlardan aranan 25 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kumar ve tombala" uygulaması kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda farklı suçlardan aranan 25 kişi yakalandı. Uygulamada, tombala ve oyun kağıtlarına el konuldu.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 01:37 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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