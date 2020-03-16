Alanya'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika

Alanya'da feci kaza: 1 ölü

12 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Alanya'da feci kaza: 1 ölü, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde kamyonla motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.


Kaza, saat 09.00 sıralarında Tosmur Mahallesi D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Antalya istikametine seyir halinde olan Okan Y. idaresindeki 07 PC 002 plakalı kamyon ile aynı yönde ilerleyen Ali Ekici (43) kullandığı 07 US 739 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten fırlayarak kamyonun altında kalan Ekici olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis kamyon sürücüsü Okan Y.'yi gözaltına alarak soruşturma başlattı. Ekici'nin cansız bedeni yapılan incelemelerinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olay sonra gözaltına alınan kamyon sürücüsü ise emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Koronavirüs vakalarında karantinanın önemini anlatan video
İtalya'da görev yapan Türk akademisyen, koronavirüs dehşetini anlattı: Boğularak ölüyorsunuz 2018 yılında yayınlanan Güney Kore dizisinde koronavirüs salgınının bire bir işlendiği ortaya çıktı Tüm dünyayı sevindiren haber! Avustralyalı bilim insanları koronavirüsün tedavisini buldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 14:38:01. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da feci kaza: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]