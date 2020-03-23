Alanya'da feci kazada baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrilen otomobilde baba öldü, oğlu yaralandı.



Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan Hasan Çetin'in (41) kullandığı 07 HGZ 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yola fırlayan sürücü ile araç içerisinde çıkışan babası Murat Çetin (64) yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarılan baba ile yola savrulan oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından civar hastanelere götürüldü. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun servisinde tedavisi süren Baba Çetin, doktorların tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Çetin ise ilçedeki özel bir hastanede tedavisin sürdüğü öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA