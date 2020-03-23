Alanya'da feci kazada baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da feci kazada baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika

Alanya'da feci kazada baba öldü, oğlu yaralandı

7 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrilen otomobilde baba öldü, oğlu yaralandı.

Alanya'da feci kazada baba öldü, oğlu yaralandı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak devrilen otomobilde baba öldü, oğlu yaralandı.


Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. Mersin istikametine seyir halinde olan Hasan Çetin'in (41) kullandığı 07 HGZ 84 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak devrildi. Kazada yola fırlayan sürücü ile araç içerisinde çıkışan babası Murat Çetin (64) yaralandı. Çevredekilerin müdahalesiyle araç içerisinden çıkarılan baba ile yola savrulan oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından civar hastanelere götürüldü. Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun servisinde tedavisi süren Baba Çetin, doktorların tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Oğlu Çetin ise ilçedeki özel bir hastanede tedavisin sürdüğü öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - ANTALYA

Hasan Çetin, Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:20 Kaynak: İHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İstanbul'da bir komiser yardımcısı, babası tarafından bıçaklandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Babasını tıraş ettirmek isteyen de kolonyası biten de 112'yi aradı Koronavirüs nedeniyle evinden çıkmayan vatandaş, alışverişini drone ile yaptı
Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı Son dakika: Yurt dışından gelen 11 bin 269 vatandaşımız 23 ildeki 36 yurtta karantinaya alındı         
12:36
İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti İspanyol polisi karantinadaki halka moral vermek için şarkılar söyleyip dans etti         
12:27
Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "evde kal" çağrısı yaptı         
11:25
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 438'e yükseldi, 65 yaş üstü kimselerin sokağa çıkması yasaklandı         
10:32
Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü Koronavirüse yakalanan Jorge Jesus, karantina süresi dolmadan ülkesine döndü         
10:13
Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı Son dakika: Uzaktan eğitim, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un ilk dersi anlatmasıyla birlikte başladı         
09:09
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu Ankara'da karantinadan kaçan şahsı, polis ekipleri evinde buldu         
07:52
Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı Galatasaray'dan ayrılan Babel, Emre Mor ve Nzonzi'nin performansları hayal kırıklığı yarattı         
07:43
Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu Koronavirüs salgınıyla mücadele eden New York'ta saat 20.00 itibariyle hayat durdu         
06:35
KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi KKTC'de 3 kişide daha koronavirüs tespit edildi! Toplam vaka sayısı 38'e yükseldi         
22:55
Falcao: Beni Arda Turan ikna etti Falcao: Beni Arda Turan ikna etti         
21:40
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 21:21:53. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Alanya'da feci kazada baba öldü, oğlu yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]