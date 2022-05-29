ALANYA'DA FETTAH CAN RÜZGARI - Son Dakika
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ALANYA'DA FETTAH CAN RÜZGARI

29.05.2022 12:23

YİRMİNCİ Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Fettah Can konser verdi.

YİRMİNCİ Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci gününde Fettah Can konser verdi. Etkinlik sırasında sahneye Dünya Boks Konseyi Gümüş Kemer Şampiyonu Seren Ay Çetin de çıktı.

Medya sponsorluğunu Radyo D ile Dream Türk'ün üstlendiği 20'nci Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali'nin ikinci günü de renkli etkinliklerle devam etti. Alanya Belediye binası arkasında oluşturulan alanda yaklaşık 15 bin kişinin izlediği program DJ Serkan Sokulgan performansıyla başladı. Yaklaşık 1 saat mikser başında kalan Sokulgan hareketli müziklerle meydanı dolduranları coşturdu.

ŞAMPİYON SERANAY SAHNEDE

Etkinlikte Dünya Boks Konseyi Gümüş Kemer şampiyonu olan Seren Ay Çetin ve hocası Serdar Avcı sahneye davet edildi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel iki isme de başarılarından dolayı plaket takdim etti ve "İnşallah Seren Ay'ı önümüzdeki yıl Dünya Şampiyonu olarak bu sahnede ağırlayacağız" dedi.

FETTAH CAN COŞKUSU

Eğlence on binlerce vatandaşın alkışları eşliğinde sahneye çıkan Fettah Can konseri ile devam etti. Sahneye çıktığında büyük coşkuyla karşılanan Fettah Can konserine sevilen şarkısı 'Sen en çok aşksın' ile başladı. Vatandaşlar Fettah Can'ın şarkılarına hep birlikte eşlik ederken, eğlence doruk yaptı.

Şarkı arasında sahneye çıkan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Alanya'mıza hoş geldiniz" diyerek başarılı şarkıcıya el yapımı sedef çiçeğinden tablo ve kabak üzerine yapılmış porte hediye etti. Başkan Yücel ayrıca Fettah Can'ın ikiz çocukları için de hediyeler verdi. Başkan Yücel ve Alanya halkı ile özçekim yapan Fettah Can, "Bizi, sizlerle böyle muhteşem bir ortamda buluşturan Alanya Belediyesi'ne, Başkanımız Adem Murat Yücel'e çok teşekkür ediyorum" dedi.

Eğlencenin geç saatlere kadar sürdüğü konserler bugün DJ Faruk Sabancı ve Zeynep Bastık ile devam edecek.

ALANYA'DA FETTAH CAN RÜZGARI
ALANYA'DA FETTAH CAN RÜZGARI
ALANYA'DA FETTAH CAN RÜZGARI
ALANYA'DA FETTAH CAN RÜZGARI

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Kaynak: DHA

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