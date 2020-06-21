Alanya'da film öncesi sürpriz evlilik teklifi - Son Dakika

Alanya'da film öncesi sürpriz evlilik teklifi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde belediye tarafından düzenlenen 'Arabalı Sinema Günleri' etkinliğinde evlilik teklifi sürprizi yaşandı. Ufuk Hacıbayramoğlu, film öncesinde kız arkadaşı Hilal Ersöz'e evlenme teklifinde bulundu. Ersöz, büyük heyecanla 'evet' karşılığını verdi.

Alanya Belediyesi, korona virüs salgını tedbirleri kapsamında uzun zamandır evlerinden çıkmayan, her türlü sosyal ve sanatsal faaliyetlerden uzak kalanlar için 'Arabalı Sinema Günleri'ni başlattı. Belediye binası arkasında bulunan otoparktaki çok sayıda aracın katıldığı etkinliğin 3'üncü gününde 'Organize İşler 2: Sazan Sarmalı' adlı film öncesi evlilik teklifi sürprizi yaşandı.

Heyecanla 'evet' dedi

Ufuk Hacıbayramoğlu, aracında her şeyden habersiz film izlemeye gelen kız arkadaşı Ersöz'ü beyaz perdenin önüne davet etti. Şaşkınlık içinde perde önüne çıkan Ersöz, diz çökerek evlenme teklifi eden Hacıbayramoğlu'na heyecanla 'evet' dedi. O anlar beyaz perdeye ikilinin bulunduğu fotoğraf ile 'Benim evlenir misin Hilal' yazısı yansıtıldı. Meşalelerin yakıldığı evlilik teklifinde izleyiciler ise çifti uzun süre alkışladı.