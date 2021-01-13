Alanya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika

Alanya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı

13.01.2021 14:17
Alanya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde aralıklı gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika boyunca devam eden fındık büyüklüğündeki doluya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar bina altlarına saklanırken esnaflar ise dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı.

İlçede rüzgarla birlikte etkili olan gök gürültülü sağanak yağmur olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Meteorolojik uyarı yapılan Alanya'da, ara ara etkili olmaya başlayan gök gürültülü yağmur, giderek şiddetini artırdı. Yağmurlu havaya hazırlıksız yakalanan bazı kişiler ise zor anlar yaşadı. Küçük su baskınlarının olduğu caddelerde araçlar gündüz saati olmasına rağmen farlarını yakarak ilerledi. Sağanak yağış yerini 5 dakika boyunca devam eden fındık büyüklüğündeki doluya bıraktı. Doluya yakalanan vatandaşlar, bina altlarına saklanırken, esnaflar ise iş yerini kapatmak zorunda kaldı. Dolu yağışı tekrar yağmura çevirdi.

"DOLU BİR ANDA BASTIRINCA DÜKKANLARI KAPATMAK ZORUNDA KALDIK"

Ayakkabıcı esnafı Hüseyin Gümüş, aniden doluya yakalandıklarını söyledi. Gümüş, "Yağmur bekliyorduk bir anda dolu yağmaya başladı. Dolu bastırınca bir anda dükkanları kapatmak zorunda kaldık" dedi.

Alanya Meteoroloji İstasyon Müdürlüğünden alınan verilere göre hafta sonuna kadar zaman zaman sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.

(Erdal Anak/İHA)

Antalya, Fındık, Alanya, Gümüş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Alanya'da fındık büyüklüğünde dolu yağdı - Son Dakika


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