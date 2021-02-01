Alanya'da fırtına sonrası eline dedektör alan sahile koştu - Son Dakika

Alanya'da fırtına sonrası eline dedektör alan sahile koştu

Definecilere dalgıçlar da eklendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde sağanak yağış sonrası ellerinde dedektörlerle sahile gelen kişiler, rüzgarın şiddetiyle büyüyen dalgaların kıyıya sürüklediğini düşündüğü ziynet eşyası ve değerli madenleri aradı. Dedektörlerin yanısıra dalış elbiselerini giyen bir kişi de kıyı da dalıp sahile vurmayan ziynet eşyalarını aradı.

Alanya'da 2 gündür etkili olan sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle denizde dev dalgalar meydana geldi. Yağışlı havanın yerini güneşe bırakmasının ardından ellerine dedektör alan define avcısı çok sayıda kişi, her yaz binlerce turisti ağırlayan dünya ünlü plajlarda ziynet eşyası ile değerli maden arayışına çıktı. Elektronik cihazın çıkardığı sesleri kulaklıkla dinleyerek dedektörlerle değerli eşya arayanlar sahil bandını ve denizi kenarını taradı. Sahilleri baştan sona tarayan define avcıları, zaman zaman dedektörün verdiği sinyaller doğrultusunda kumu kazarak değerli eşya bulmanın sevincini yaşadı. Sahile gelen çok sayıdaki güvercin ise renkli görüntüler oluşturdu.