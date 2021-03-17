Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika

Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu

17.03.2021 14:34
Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece başlayan şiddetli fırtına ilçeyi etkisi altına aldı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde gece başlayan şiddetli fırtına ilçeyi etkisi altına aldı. Ağaç ve evlerin çatısına zarar veren fırtınada oluşan yüksek dalgalar nedeniyle de 1'i ölü, 3 Caretta caretta sahile vurdu.

Alanya'da dün gece başlayan şiddetli fırtına ve yağmur, ilçeyi etkiledi. Fırtına nedeniyle ağaçlar ve çatılar zarar görürken, dev dalgalar nedeniyle 1'i ölü, 3 caretta caretta sahile vurdu. Dünyaca ünlü Kleopatra Plajı'na gelen vatandaşlar sabah saatlerinde Caretta carettaları fark edip, Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine bilgi verdi. Ekipler sahile gelerek hayvanların durumunu kontrol etti. Durumu iyi olan 2 Caretta caretta bulundukları yerden alınarak İncekum sahilinde sakin bir alanda denize bırakıldı.

'CARETTALARI TEKRAR DENİZE BIRAKTIK'

Caretta carettaların durumuyla ilgili bilgi veren Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Saim Kanlı, "Bugün sabah yağmurlu bir Alanya sabahında duyarlı vatandaşlarımız bizleri ve doğa koruma müdürlüğünü arayarak deniz kaplumbağalarının sahile vurduğunu söyledi. Bunun üzerine doğa koruma müdürlüğü ile birlikte geldik onları aldık. Daha sakin bir denize bırakmak için aldık ancak bir tane yavru carettanın telef olduğunu anladık. Sağlığı için belediye veteriner işleri olarak sağlık durumlarına baktık, herhangi bir sağlık soruları yoktu. Onları denize bıraktık. Bu dalgaların çok yüksek ve hırçın olmasından kaynaklı. Bu bölgede hayvanlar nefes alamayıp oksijensiz kaldıkları için karaya vuruyor. Dalga dindikten sonra tekrar denize girerler. Şimdi normal suya girdiler, yaşamlarına devam edecekler" dedi.


Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu
Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu
Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu
Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu
Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu
Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu

Alanya Belediyesi, Veteriner, Fırtına, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Alanya'da fırtınada, biri ölü 3 Caretta caretta sahile vurdu - Son Dakika


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