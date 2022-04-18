Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

18.04.2022 18:07
Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde freni boşalan kamyon park halindeki 8 araca zarar verdi.

Küçükhasbahçe Mahallesi Yiğit Sokak'ta park halinde bulunan 07 ACP 529 plakalı hafriyat kamyonunun freni boşaldı.

Kamyon, arkasında park halinde bulunan araca çarparak sürüklenmeye başladı. Kazada sürüklenen park halindeki otomobilin de diğer araçlara çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 8 araçta hasar oluştu.

Kazayla ilgili hasar tespit çalışmasına başlandı.

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Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi Freni boşalan hafriyat kamyonu 8 araca hasar verdi

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da freni boşalan kamyon park halindeki araçlara çarptı - Son Dakika
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