Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi - Son Dakika
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Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş operasyonunda 11 yabancı kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 3'ü yabancı 10 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da fuhuş çetesi çökertildi, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin fuhuş operasyonunda 11 yabancı kadınla, onları fuhşa zorladığı iddia edilen 3'ü yabancı 10 şüpheli gözaltına alındı.


Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptıran bir çeteyi ortaya çıkardı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında A.Ç., Z.M., N.K. isimli yabancı kadınlar ile S.Ç., A.K., İ.T., Ö.İ., M.K., M.M. ve Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. Baskınlarda fuhşa sürüklendiği belirlenen 11 yabancı kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabancayla bunlara ait 15 adet mermi, 5 gram eroin, 17 adet uyuşturucu hap, 5 gram skunk, 5 gram metamfetamin, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 euro ve 200 dolar ele geçirildi. Gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken, 11 yabancı kadın ise sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


Baskınlarda 23 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı


Ayrıca operasyon kapsamında 6 yabancı mağdur kadının yurt dışında olduğu öğrenilirken, baskınlar sırasında yakalanan N.Ç.'nin GBT sorgusunda, 23 suçtan arandığı ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:24 Kaynak: İHA
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