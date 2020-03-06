Alanya'da fuhuş çetesine operasyon - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da fuhuş çetesine operasyon - Son Dakika

Alanya'da fuhuş çetesine operasyon

6 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 3'ü yabancı uyruklu 10 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Alanya'da fuhuş çetesine operasyon, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde yabancı kadınları para karşılığı fuhşa zorladığı iddia edilen 3'ü yabancı uyruklu 10 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandıktan sonra adliyeye sevk edildi.


Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri gelen bir ihbarı değerlendirerek, yurt dışından getirdikleri kadınlara para karşılığında zorla fuhuş yaptıran bir çeteyi ortaya çıkardı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde başlatılan teknik ve fiziki takip sonrası belirlenen adreslere baskın düzenleyen polis, 'fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçları kapsamında A.Ç., Z.M., N.K. isimli yabancı kadınlar ile S.Ç., A.K., İ.T., Ö.İ., M.K., M.M. ve Ö.Ş.'yi gözaltına aldı. Baskınlarda fuhşa sürüklendiği belirlenen 11 yabancı kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 3 adet ruhsatsız tabancayla bunlara ait 15 adet mermi, 5 gram eroin, 17 adet uyuşturucu hap, 5 gram skunk, 5 gram metamfetamin, fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 euro ve 200 dolar ele geçirildi.


Operasyonda 23 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı


Polis merkezindeki işlemlerinin ardından 11 yabancı kadın sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca operasyon kapsamında 6 yabancı mağdur kadının yurt dışında olduğu öğrenilirken, baskınlar sırasında yakalanan N.Ç.'nin GBT sorgusunda, 23 suçtan arandığı ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.


Fuhuş şüphelileri adliyede


'Fuhuş için aracılık etmek, fuhşa yardım etmek ve yer temin etmek' suçlarından gözaltına alınan 10 şüpheli emniyette 3 gün süren işlemlerin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 12:15 Kaynak: İHA
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