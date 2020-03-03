Alanya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Alanya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı - Son Dakika

Alanya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı

6 saat önce

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı 13 şüpheli gözaltına alındı.

Alanya'da fuhuş operasyonu: 13 gözaltı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3'ü yabancı 13 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı belirlenen 10 kadın da kurtarıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 'fuhuş için aracılık etmek' suçu kapsamında yürütülen teknik takip sonrasında operasyon düzenledi. Operasyonda, 3'ü yabancı 13 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler ifade işlemleri için polis merkezine götürülürken, aramalar sırasında yakalanan N.Ç.'nin GBT sorgusunda, 23 suçtan arandığı ve 18 yıl kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi.

10 KADIN KURTARILDI

Operasyonda yapılan aramada, şüphelilerin adreslerinden 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 15 mermi, yaklaşık 5 gram eroin, 17 ecstasy hap, yaklaşık 5 gram skunk, yaklaşık 5 gram metamfetamin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca fuhuştan kazanıldığı değerlendirilen 5 bin 750 TL, 350 Euro ve 2 ABD doları da bulundu.

Operasyonda, zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen çoğu yabancı 10 kadın kurtarıldı. Şüphelilerin sorgusu devam ederken, olayla ilgili soruşturma ise sürüyor.


Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 04:02 Kaynak: DHA
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