Son Dakika Haberleri: Alanya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

Alanya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı

44 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Alanya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.

Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitenin dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese gece saatlerde baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu Ramila K. (32) ve Nazgül İ.'yi (37) gözaltına aldı. Kadınlar karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:54 Kaynak: İHA

Kırgızistan, Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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