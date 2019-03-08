Alanya'da Fuhuş Operasyonu: 2 Gözaltı
44 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan
uyruklu 2 kadın jandarmanın baskınıyla yakalandı. Mahmutlar
Mahallesi'ndeki bir sitenin dairesinde fuhuş yapıldığı ihbarı alan Alanya İlçe Jandarma
ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese gece saatlerde baskın düzenleyen ekipler, fuhuş yaptıkları öne sürülen Kırgızistan uyruklu Ramila K. (32) ve Nazgül İ.'yi (37) gözaltına aldı. Kadınlar karakoldaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Antalya Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 03:54 Kaynak: İHA
Kaza Yapan Otobüste Dehşet Anları! Sürücü Koltuktan Fırlayıp Yola Düştü
Akdeniz'de 45 Dakika İçerisinde 3 Deprem Meydana Geldi
AK Partili Başkan Menderes Türel'in Eşi Ebru Türel, Ölümden Döndü
Hastanede Güvenlik Görevlilerinin Bir Kadını Darp Ettiği İddiası Ortalığı Karıştırdı