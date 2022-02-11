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Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı

11.02.2022 18:32

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken 8 kadın ise kurtarıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda polis tarafından gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklanırken 8 kadın ise kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Alanya Asayiş Büro Amirliği bünyesinde yapılan araştırmalar sonucunda, M.G., H.G., C.A. ve F.A. isimli üç şüphelinin birlikte hareket ettikleri ve internet siteleri üzerinden iletişime geçtikleri müşterilere fuhuş amaçlı genellikle yabancı uyruklu bayanları göndermek suretiyle pazarladıkları tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ile birlikte iletişimin tespiti, dinlenmesi, kayda alınması ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ile ilgili projeli çalışmalara başlanıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliler ile kimlik bilgileri tespit edilen 8 bayanın, 7 ayrı adreste ikamet ettikleri ve şüphelilerin 2 otomobili fuhuş kapsamında kullandıkları tespit edildi. 7 adres ve 2 otomobilde yapılan eşzamanlı operasyonda, 4 şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, 8 kadın ise kurtarıldı. İkametlerinde ve araçlarında yapılan arama sonucunda fuhuştan elde edilen 6 bin 900 TL, 8 cep telefonu, 2 hafıza kartı, 12 sim kartı, 1 tablet, 3 flash bellek ele geçirildi. C.A isimli şüpheli kadın emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, M.G. H.G. ve F.A. ise çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

(Bekir Burak Canbolat/ İHA)

Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı
Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı
Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı
Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı
Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı
Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı

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Asayiş Büro, Antalya, Alanya, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Fuhuş operasyonunda 8 kadın kurtarıldı, 3 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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