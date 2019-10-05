Son Dakika Haberleri: Alanya'da fuhuş ve insan ticaretine 3 tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Alanya'da fuhuş ve insan ticaretine 3 tutuklama

1 saat önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Alanya'da fuhuş ve insan ticaretine 3 tutuklama, System.String[]

Antalya'nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği insan ticareti ve fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Alanya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri insan ticareti ve yabancı uyruklu kadınların zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin ilçedeki adreslerine eş zamanlı baskınlar düzenledi. Baskınlarda şüpheli M. G., H. G., M. E.M. ile fuhuşa zorlanan yabancı uyruklu 4 kadın gözaltına alındı. Soruşturmayı derinleştiren polis operasyon kapsamında A.B., M.B., ve İ. Ö.'yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A. B., M. B., ve İ. Ö. adli kontrol şartıyla serbest kalırken diğer 3 şüpheli ise sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu 4 kadın ise sınır dışı edildiği öğrenildi. - ANTALYA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 05:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


2 askerin şehit düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin Antalya'da genç kızların sosyal medyadaki hakaret kavgasında kan aktı Denize düşen polisleri peşine düştükleri uyuşturucu kaçakçıları kurtardı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 19:10:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Alanya'da fuhuş ve insan ticaretine 3 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]