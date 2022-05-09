Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika
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Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

09.05.2022 19:30

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki gardırobu seraya çevirerek, Hint keneviri üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde, evindeki gardırobu seraya çevirerek, Hint keneviri üretimi yaptığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Konaklı Karakol Komutanlığı ekipleri, Konaklı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine, çalışma yaptı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, ısı ve havalandırma sistemiyle seraya çevrilen yatak odasındaki gardıropta, saksılara ekili 25 kök Hint keneviri bitkisi, 13 gram kubar esrar, 10 gram kenevir tohumu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Gözaltına alınan M.Z. (32), karakoldaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı
Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gardıropta Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı - Son Dakika


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