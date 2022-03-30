Alanya'da "Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi" açıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Alanya'da "Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi" açıldı

30.03.2022 13:51
Alanya'da "Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi" açıldı

Alanya ilçesinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu iş birliğinde geçmişten günümüze uzanan teknoloji ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Alanya ilçesinde Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu iş birliğinde geçmişten günümüze uzanan teknoloji ürünlerin yer aldığı sergi düzenlendi.

Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen serginin açılışında okul müdürü Fatma Ayan, ziyaretçilere, serginin teknolojideki gelişime yolculuk yaptırdığını söyledi.

Sergiyle geçmişe gitmeyi ve eskiden kullanılan teknolojik aletleri tanıtmayı amaçladıklarını anlatan Ayan, "Bu teknolojik aletleri hiç görmeyen öğrencilerimiz var. Onlar da tanısınlar istedik. O yüzden böyle güzel bir sergi düşündük. İki grup arasında çok güzel bir ambiyans oldu. Küçükler böyle eşyalar mı varmış derken, büyükler de eskiye gitti. Keyifli anlar yaşandı" dedi.

Ayan, ürünleri çok sayıda kişiden topladıklarını belirterek, AGC'ye ve gönüllülere destekleri için teşekkür etti.

AGC Başkanı Gaye Coşkun da böyle güzel ve anlamlı bir etkinlikte yer aldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Sergideki eski eşyaların kendilerini geçmişe götürdüğünü dile getiren Coşkun, "Aslında bize çok da uzak olmayan dönemin teknolojik eserlerini görünce gelişimin ve değişimin hızına bir kez daha şahitlik etmiş olduk. Daha dün kullandığımız daktilolar, avizeli telefonlar, cep telefonları, eski bilgisayarlar şimdiki öğrenciler için bir eser niteliğine bürünmüş durumda." diye konuştu.

Sergi, 31 Mart saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Alanya'da hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı Son dakika haberi... Alanya'da hırsızlık operasyonunda bir kişi yakalandı Uzmanlardan 'Sahur yaptıktan sonra oruç tutun' uyarısı Uzmanlardan 'Sahur yaptıktan sonra oruç tutun' uyarısı

okul müdürü, Mahmutlar, Alanya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Alanya'da 'Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi' açıldı - Son Dakika


Son Dakika
13:48 Rivne'deki o yakıt deposu 3 gündür yanıyor: Rus ordusu vurmuştu
13:35 Ali Babacan; Erdoğan ve Bahçeli'nin geçmiş diyaloglarını izletti! "Nasıl yüz yüze bakabiliyorsunuz?" diye sordu
13:33 Holigan vahşeti: Nijerya-Gana maçında doktor dövülerek öldürüldü!
13:12 Mehmet Baykan, TFF'deki görevlerinden istifa etti
13:11 Beyaz Saray'dan gerilimi yumuşatan diyalog açıklaması: Biden, Putin'le görüşebilir
13:09 Ukrayna: Çernobil'de patlama riski var, Rus askerleri geri çekilsin!
13:07 Ümit Erdim baba oluyor: İkinci bebek yolda!
12:40 Talat Paşa Konağı, İBB'den alınıp vakıflara devredildi
12:38 Rusya-Ukrayna müzakerelerinin perde arkasındaki ismi Abramovich, masaya oturmadı: Toplantıyı kenardan izledi
12:35 TMO'dan buğdaya yüzde 22 zam: Ekmek ve un fiyatlarına yansıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 14:07:17. #1.11#
SON DAKİKA: Alanya'da "Geçmişten Günümüze Teknoloji Sergisi" açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement