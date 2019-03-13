Son Dakika Haberleri: Alanya'da Genç Öğretmenin Mutfak Tüplü İntiharı

Alanya'da Genç Öğretmenin Mutfak Tüplü İntiharı

48 dakika önce

Alanya'da matematik öğretmeni kucağına aldığı mutfak tüpünü açarak üstünü yorganla örtüp yatağa girdi.

Alanya'da Genç Öğretmenin Mutfak Tüplü İntiharı, System.String[]
Alanya'da matematik öğretmeni kucağına aldığı mutfak tüpünü açarak üstünü yorganla örtüp yatağa girdi. Komşuların gaz kokusunu fark edip kapıyı çilingirle açtırmasıyla ağır yaralı bulunan öğretmen tüm müdahalelere rağmen hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti.

Olay, Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Avsallar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir ilkokulda matematik öğretmeni olarak görev yapan Y.E.T. (30), mutfak tüpünü alıp yorganla örterek yatağında intihara teşebbüste bulundu.

Genç öğretmenin komşusu binaya girdiğinde, yoğun gaz kokusunu fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. 112 ekipleri tarafından ise itfaiye ekiplerine, 'gaz sızıntısı' ihbarı yapıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, gaz kokusunun Y.E.T'nın evinden geldiğini tespit etti ve kapının açılması için çilingir çağrıldı. Çilingirin kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler Y.E.T'yi, kucağında mutfak tüpüyle üstü kapalı bir şekilde yattığını gördü. İlk olarak tüpü evden çıkaran ekipler, ardından ise Y.E.T.'ı çıkardı. Hemen müdahaleye alınan genç öğretmen, ambulansla hastaneye götürülürken hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken öğretmenin cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 01:44 Kaynak: İHA

Genç, Alanya, 3. Sayfa
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