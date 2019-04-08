Alanya'da Gençleri Zehirleyen Eroin Taciri Yakalandı
37 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde gençlere eroin sattığı tespit edilen şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Antalya
'nın Alanya
ilçesinde gençlere eroin sattığı tespit edilen şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ercan B.'yi (34) takibe aldı. Ekipler, şüpheli Ercan B.'nin Oba
Mahallesi Çarşamba
Caddesi üzerinde buluştuğu C.T. (19) ve A.D. (20) adlı 2 gence 50 TL karşılığında bir miktar eroin verdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler Oba Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyerek Ercan B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 3 ayrı paket halinde satışa hazır toplam 2,09 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. ve A.D. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Ercan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: İHA
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