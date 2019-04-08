Son Dakika Haberleri: Alanya'da Gençleri Zehirleyen Eroin Taciri Yakalandı

Alanya'da Gençleri Zehirleyen Eroin Taciri Yakalandı

37 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde gençlere eroin sattığı tespit edilen şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya'da Gençleri Zehirleyen Eroin Taciri Yakalandı, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde gençlere eroin sattığı tespit edilen şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler yaptıkları çalışmalarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Ercan B.'yi (34) takibe aldı. Ekipler, şüpheli Ercan B.'nin Oba Mahallesi Çarşamba Caddesi üzerinde buluştuğu C.T. (19) ve A.D. (20) adlı 2 gence 50 TL karşılığında bir miktar eroin verdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine ekipler Oba Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyerek Ercan B.'yi gözaltına aldı. Evde yapılan aramada 3 ayrı paket halinde satışa hazır toplam 2,09 gram eroin maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan C.T. ve A.D. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Ercan B. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: İHA

Antalya, Alanya, 3. Sayfa
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