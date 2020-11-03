Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (4) - Son Dakika

15 TURİST HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Alanya Kalesi önlerinde Fosforlu Mağara'nın yanında tur yapan 'Baba Selavi' adlı gezinti teknesinin batması sonucu kurtarılan ve Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı'na getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle ambulanslara alınarak ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüslerle otellerine gönderildi. Teknenin kaptanı ve mürettebatın ise sorgularının sürdüğü bildirildi.