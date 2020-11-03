Alanya'da gezinti teknesi battı: 1 turist öldü, 32 turist ve 5 mürettebat kurtarıldı (6) - Son Dakika

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN PAYLAŞIM

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Alanya ilçesinde 'Baba Selavi' adlı teknenin alabora olmasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, 1 turistin yaşamını yitirdiği, 32 turistin kurtarıldığı kazayla ilgili, "Alanya'da meydana gelen tekne kazasında vefat eden Rus misafirimizin ailesine başsağlığı, kazadan kurtarılanlara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazazedelerin her türlü ihtiyacıyla yakından ilgileniyoruz" mesajını paylaştı.